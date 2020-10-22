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Okul Gıdası Logosu'na ilişkin tebliğ yenilendi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ yenilendi. Okul/kurumlarda faaliyet gösteren gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Okul Gıdası" onayı alınacak. Uygulama, 6 Eylül 2021'de başlıyor.

22.10.2020 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kantinlerde okul gıdası dönemi - Haberler
Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan okul gıdası hakkında tebliğe göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların ambalajında "Okul Gıdası Logosu" bulunması zorunluğu getirildi.

Okul gıdası onayı almamış gıdalarda "Okul Gıdası Logosu" kullanılamayacak. Oyuncak olarak kullanılması muhtemel olan madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamayacak. Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek.

Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınacak. Okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak. Bakanlık, tebliğin uygulanmasında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilecek.

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