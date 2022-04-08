Kantaron yağının faydaları

Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir? Kantaron Yağı Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Nedir?

Kantaron yağı faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından çok fazla değinilen ve önemsenen bir konudur. Saraçoğlu kantaron yağının çok sayıda faydasını dile getirmiştir. İbrahim Saraçoğlu kantaron yağının antidepresan etkisini öne çıkarmış ve doktor önerisiyle depresyon ilaçları azaltılarak kantaron yağından destek alınabileceğini belirtmiştir. Ayrıca Saraçoğlu kantaron yağının regl dönemini sancılı geçiren kadınların şikayetlerini azaltacağının altını çizmiştir.

Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

Çiçeklerinin rengine göre sarı ya da kırmızı kantarondan elde edilen kantaron yağı asırlardır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çiçekli bir bitki olan kantaron koyun kıran, kılıç otu, mayasıl otu ve kan otu gibi çeşitli adlarla da toplumda bilinir. Kır alanlarında kantaronun kendiliğinden bittiği görülmekle beraber çok fazla kullanım alanı ve faydası olduğu için artan talebe karşılık kantaron yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Kantaron yağının öne çıkan özelliklerinin temelinde iyileştirici olması bulunur. Cilt, depresyon, yanık tedavisi, sindirim sistemi gibi çok fazla rahatsızlık kantaron yağı sayesinde tedavi edilmektedir.

Kantaron Yağı Neye İyi Gelir?

Kantaron yağı neye iyi gelir? Diye sorulduğunda sayısız faydanın sıralanması mümkündür. Özellikle cilt, saç ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kantaron yağı önerilmekte ve kullanılmaktadır. Cildin ve saçın beslenmesini sağlayan hastalıklardan koruyan ve yara izlerini hızlı bir şekilde yok eden kantaron yağının dahilen ve haricen kullanımı mümkündür. Haricen kullanımı için gerekli bölgeye masaj yaparak uygulanır.

Kantaron Yağı Faydaları

Toplumda gün geçtikçe daha da fazla duyulan ve kullanan kişilerin memnun kaldığı kantaron yağı faydaları çeşitli ve çok fazladır. Kantaron yağının öne çıkan faydalarını sizin için sıraladık;

Kantaron yağının en yaygın kullanımlarından biri yara izlerinin tedavisi içindir. Çünkü kantaron yağının hızlı şekilde hücre yenileme özelliği olduğundan hem yarayı tedavi eder hem de iltihaplanmasını önler.

Yanıklar kantaron yağıyla tedavi edilebilir. Yanıktan kalan yaraların görünümünü hafifletip yok eden kantaron yağı acıyı da hafifletir.

Kantaron yağı cilde faydalıdır ve cilt bakımında kullanılır.

Kantaron Yağı Cilde Faydaları

Pek çok soruna çözüm olan kantaron yağı cilt için de faydalıdır. Kantaron yağı cilde faydaları arasında öne çıkanlar şu şekildedir;

Hücreleri yenileyen kantaron yağı yaşlanmanın etkilerini geciktirerek cildi gençleştirir.

Erken kırışık oluşmasını önlediği gibi görünenlerin de azalmasını sağlar.

Ciltteki nem oranının dengeleyen kantaron yağı cildi elastik hale getirir.

Cildi canlandıran ve pürüzsüzleştiren kantaron yağı düzenli kullanımda ciltteki yara ve lekelerin görünümü hafifletir ve yok eder.

Aknelerin ve sivilcelerin kantaron yağıyla yok edilmesi mümkündür.

Kantaron yağı egzama yüzünden oluşan kaşıntıya iyi gelir ve kızarıklıkları hafifletir.

Yaşlılık, hamilelik ya da güneş yüzünden oluşan koyulaşma ve cilt lekeleri, ciltteki ton eşitsizlikleri kantaron yağıyla yok edilir.

Bebeklerin pişiklerinin önlenmesi ve tedavisinde kantaron yağı çok başarılı ve doğal bir yöntemdir.

Kantaron Yağının Saça Faydaları

Pek çok kişi kantaron yağını saçı içinde kullanmakta ve faydasını görmektedir. Kantaron yağının saça faydaları aşağıda sıralanmaktadır;

Saçın temel bakım zengin içeriğe sahip kantaron yağı sayesinde yapılabilir.

Düzenli kullanımda kantaron yağının saçın kırıklarını azalttığı belirtilir.

Saç dökülmesi ve kepek sorunları kantaron yağının saç diplerine masaj yaparak uygulanmasıyla son bulur.

Düzenli kantaron yağı kullanan kişilerin saçları daha sağlıklı uzar.

Saçlar kantaron yağı ile parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.

Saç derisinde oluşan egzamayı kantaron yağı iyileştirir.

Kantaron Yağı Zararları

Kantaron yağı kullanımında belirtilen miktarlar aşıldığında yağın bazı zararları da olabilmektedir. Ancak doğru ve ölçülü kullanımda kantaron yağının zararı yoktur.