İşte kansızlığa iyi gelen besinler... 

Kansızlığın özellikle büyüme gelişme geriliği, öğrenme, zeka ve okul başarısında düşmeye neden olduğundan giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline geldiğini söyleyen Diyetisyen Salih Gürel, "Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkileniyor. Kansızlık birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenmedir" dedi.