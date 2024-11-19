Kanserli hücreler yapay zekayla tespit ediliyor

İTÜ Bilişim Enstitüsünden bilim insanları ile İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki araştırmacılar, kanserli hücrelerin yapay zekayla tespit edilebilmesi için 2015 yılında ortak çalışma başlattı.

Bu çalışmalar kapsamında bilim insanları, hastalardan alınan doku örneklerini mikroskopla inceleyerek yorumlayan yapay zeka destekli yazılım geliştirdi.

Yerli olarak geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla kanserli hücreler kısa sürede tespit edilebiliyor.

Töreyin, patologların mikroskop altında alınan doku örneklerini inceleyerek kanser tanısında bulunduklarını vurgulayarak, "Bu meşakkatli bir süreç. Bu noktada geliştirdiğimiz görüntü analizi yöntemleriyle aslında onlara destek olacak, hücre sayımını ya da tanıyı kolaylaştıracak sistemler geliştiriyoruz" dedi.

"MİKROSKOBUN UCUNDA PATOLOĞUN GÖZÜ YERİNE BU KEZ BİR KAMERA YER ALIYOR"

Geliştirilen yazılımla kanserli hücrelerin tespitinin daha hızlandığının altını çizen Töreyin, "Saniyeler içerisinde belli bir bölgeyi analiz edip içerisinde kanserli hücre olup olmama durumunu tanıyabilecek bir sistem geliştirdik. Farklı kanser türleri ve doku örnekleri için özelleşmiş bir karar destek sistemi. Burada son kararı yine patolog veriyor. Patologların devreden çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Daha önceden mikroskop altında tek tek saydıkları hücreleri şimdi bilgisayarlı görüye dayalı geliştirilen algoritmalar sayıyor, hem de çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla. Kazanılan süreyi patologlar elde ettikleri bu bulguları yorumlayarak, daha doğru karar vermede kullanıyorlar. Hastalardan alınan doku örneği, sıradan patoloji uygulamalarındaki gibi mikroskop altına yerleştiriliyor. Ancak klasik uygulamanın aksine mikroskobun ucunda patoloğun gözü yerine bu kez bir kamera yer alıyor. Kamera ile elde edilen görüntü sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına taşınıyor. Geliştirilen bilgisayarlı görü yordamlarına dayalı olarak çalışan yazılım ile çözümlenen görüntülerde, kanserli hücreler anlık tespit ediliyor."