Sosyal medya paylaşımına; "Kızımı taşıyamayacağım için çok derin duygular yaşadım" diye başlayan Olivia Munn; "Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda anne anneye konuştuk. Bana o kadar çok zarafet ve anlayış gösterdi ki, gerçek hayattaki bir meleği bulduğumu biliyordum. Bebeğimizi 9 ay boyunca güvende tuttuğu ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için minnettarlığımı kelimelerle anlatamam" ifadesini kullandı.