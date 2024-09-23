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        Haberler Dünyadan Kanserle mücadele eden ve artık çocuk doğuramayan Olivia Munn taşıyıcı anneden çocuk sahibi oldu - Magazin haberleri

        Kanserle mücadele eden Olivia Munn taşıyıcı anneden çocuk sahibi oldu

        Meme kanseri tedavisinin ardından tam histerektomi olan, yani rahmi ve yumurtalıkları alınan ünlü oyuncu Olivia Munn, ikinci çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:50
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          Geçen yıldan bu yana kanserle mücadele eden oyuncu Olivia Munn, yeniden anne oldu.

          Meme kanseri nedeniyle mart ayında mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklayan, ardından kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu, yani rahminin ve yumurtalıklarının alındığını söyleyen oyuncu, taşıyıcı anneden kız bebek sahibi oldu.

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          ADININ ANLAMI 'ERİK'

          Komedyen John Mulaney ile evli olan 43 yaşındaki Olivia Munn, 14 Eylül'de dünyaya gelen kızına 'Méi June' adını verdiklerini açıkladı. Méi, Çince'de 'erik' anlamına geliyor.

        • 3

          Sosyal medya paylaşımına; "Kızımı taşıyamayacağım için çok derin duygular yaşadım" diye başlayan Olivia Munn; "Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda anne anneye konuştuk. Bana o kadar çok zarafet ve anlayış gösterdi ki, gerçek hayattaki bir meleği bulduğumu biliyordum. Bebeğimizi 9 ay boyunca güvende tuttuğu ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için minnettarlığımı kelimelerle anlatamam" ifadesini kullandı.

        • 4

          Olivia Munn ile John Mulaney çiftinin oğlu Malcolm, Kasım 2021'de dünyaya gelmişti.

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          Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini duyururken, 5 ameliyat olduğunu söyleyen Olivia Munn, mayıs ayında yaptığı açıklamada; "Şimdi tam histerektomi ameliyatı oldum. Rahmim, yumurtalıklarım ve fallop tüplerim alındı. Tam histerektomi büyük bir karardı ama benim için en iyi karardı. Çünkü ailem için iyi olmam gerekiyordu" ifadesini kullanmıştı.

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