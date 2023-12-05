Kansere yakalandığını duyurdu! Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?

Yayıncı olan Pqueen, yayınladığı gönderisinde kansere yakalandığını fakat çok erken bir aşamada teşhis edildiği için ameliyatla atlattığını açıkladı. 0 ile 1. evre arasında bir aşamada kanser teşhisi koyulan isim, takipçilerine de meme kanseri konusunda neler yapabileceklerini anlattı.