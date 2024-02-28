Kanser tedavisinde ZAP-X teknolojisi! Baş ve beyin bölgesindeki kanserleri tedavi edecek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi, Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi cihazının kullanımına başladı. Bu cihazla hastalara daha etkili ve yeni bir tedavi seçeneği sunulacak.

Baş, boyun kanserleri ve beyin bölgesindeki kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılacak olan cihaz ile tedavi süreci de kısalacak ve tedavide genel anestezi uygulanmasına gerek kalmayacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı tedavi sürecini Habertürk’e değerlendirdi.

“AMACIMIZ TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEK”

Özyiğit, “Buradaki amacımız büyümekte olan tümörün büyümesinin durdurulması. Yüksek radyasyonlu bir cihaz tedavinin içerisinde olmak ilk kez yaşadığım bir duygu” ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci planlarının son değerlendirmesini radyasyon onkologlarının yaptığına ve ekip işinin önemine dikkat çeken Özyiğit, “Tedavi planları radyasyon fizikçisi arkadaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Hastamızın beyin zarı kaynaklı bir tümörü var. Tümörde bir büyüme olmuş. İşlem sonrasında hastamızın erken dönemde yaşayabilecek en büyük sıkıntılar baş ağrısı olabilir. Elbette burada bir cihaz çalışıyor ama o cihazın gerisinde teknikeri, fizikçisi ve hekimiyle büyük bir ekip işi bu. Onun için bu ekibin eğitimi çok çok önemli bu konudaki tecrübeleri de oldukça önemli bu konuyla ilgili olarak da insan kaynakları noktasında ülkemiz gerçekten gelişmiş ülkeler seviyesinde"