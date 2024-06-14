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        Haberler Dünya Kanser tedavisi gören Kate Middleton, aylar sonra ilk kez yarın halkın karşısına çıkacak | Dış Haberler

        Kanser tedavisi gören Kate Middleton, aylar sonra ilk kez yarın halkın karşısına çıkacak

        Galler Prensesi Kate Middleton'ın 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı. Prenses Middleton, kötü günlerde yorgun ve zayıf hissettiğini ve tedavisinin birkaç ay daha devam edeceğini bildirdi. Middleton iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:10
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        "Tedavide ilerleme kaydettim"
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        Kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği operasyon nedeniyle ocak ayından beri katılmadığı halka açık etkinliklere yarın yapılacak Kral'ın doğum günü etkinliğiyle döneceğini duyurdu.

        Prenses Kate, yaptığı yazılı açıklamada, tedavisinde iyi ilerleme kaydettiğini belirterek, "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır." ifadesini kullandı.

        Kötü günlerde yorgun ve zayıf hissedildiğini ifade eden Middleton, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini bildirdi.

        Middleton, kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum."

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        İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.

        Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

        Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton'ın 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı.

        Kral Charles da Prenses Kate gibi ocakta ameliyat olmuş, Kral'a şubatta kanser teşhisi konulmuştu. Yine ocak ayında Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew'ün eski eşi Sarah Ferguson'un cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.

        *Haberin görseli Galler Prensi ve Prensesi'nin X hesabından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Krallık
        #Kate Middleton
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