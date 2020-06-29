Kanser hastası kadının "amansız" yaşam mücadelesi

Hasta eşinin çalışamaması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve tek başına ailesinin yaşadığı zorlukları göğüslemeye çalışan 2 kız çocuk annesi Taşkıner, tedavi giderlerini karşılayabilmek için 5 ay önce internetten izlediği videolarla amigurumi sanatını öğrendi.
Bu sayede ördüğü oyuncakların fotoğraflarını sosyal medyadan yayımlayarak satmaya başlayan Taşkıner, elde ettiği gelirle kendisinin yanı sıra epilepsi hastası eşi Niyazi Taşkıner ve serebral palsi hastası kızı Elif Amara Taşkıner'in tedavi giderlerini karşılamaya başladı.
Devletin verdiği yardımların yanı sıra oyuncaklardan da para kazanan Taşkıner, beyin felci geçiren kızını bir an bile yanından ayırmadan aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin felci geçirdiğini ve ömür boyu tedavi gerektiren hastalığının olduğunu söyledi.
Eşinin de epilepsi hastası olduğunu anlatan Taşkıner, "Benim, eşim ve kızımın tedavi masrafı çok oluyor. Kızım sürekli ağlayan bir çocuk. Kızımla ilgilenirken tedavisine nasıl katkı sağlayacağımı düşünüyordum. İnternetten araştırdım, son dönemlerde insanların çocuklarına organik oyuncaklar aldığın gördüm. Ben de kızımın tedavisine katkım olsun diye organik ürünler yapıp satmak istedim. Bunun için amigurumi ipleriyle organik oyuncaklar yapmaya başladım. İnternet üzerinden satışını yapıyorum. Gelen geliri de kızımın tedavisinde kullanıyorum. Bu oyuncakları herkes gönül rahatlığıyla çocuğuna alabilir. İnternet üzerinden fotoğraflarını yayımlıyorum ve sipariş alıyorum. İnsanların istediği modellere göre örüyorum. Sonra kargoyla kendilerine gönderiyorum." diye konuştu.
3 yıl önce meme kanserine yakalandığını, kemoterapi aldığını dile getiren Taşkıner, "Maddi anlamda masrafları karşılamak çok zor oluyor. Her seferinde birimiz kontrole hastaneye gidiyoruz. Bir yerden başlamak istedim, elimi taşın altına koydum. Ördüğüm oyuncaklara görenler de ilgi gösteriyor. Hem oyuncak örüyorum hem de kızıma bakıyorum." dedi.
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