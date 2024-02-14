Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı

REKLAM advertisement1

ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de, şampiyon Kansas City Chiefs için düzenlenen Super Bowl zafer geçit töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Kansas City polisi, en az 10 kişinin silahla vurulduğunu bildirdi. Vurulanlardan bir kişi ise hayatını kaybetti.

Yaralıların üçünün hayati tehlikesinin olduğunu duyuran polis, silahlı iki kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kansas City Chiefs ekibinden kimse yara almadı.

Beyaz Saray, Kansas City saldırısının yakından takip edildiğini açıkladı.