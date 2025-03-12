Astroloji meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için 2025’in en büyüleyici olaylarından biri yaklaşıyor! Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalarak kızıl bir renge büründüğü nadir doğa olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu etkileyici tutulma sırasında Ay, bakır tonlarında bir parıltıyla izleyenleri büyüleyecek. Peki, 2025 Mart ayındaki Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…