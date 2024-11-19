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        Haberler Yaşam Kangal köpeklerinden kaçan vaşak, ağaca tırmandı

        Kangal köpeklerinden kaçan vaşak, ağaca tırmandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesindeki hayvanlar arasında yer alan bir vaşak, Kangal köpeklerinden kaçıp ağaca tırmandı. Ağaçtaki vaşak, cep telefonuyla kayda alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:04
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        Kangal köpeklerinden kaçtı, ağaca tırmandı
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        Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı.

        Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı.

        Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı.

        Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu.

        Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        #vaşak
        #kangal
        #Kangal köpekleri
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