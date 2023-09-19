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        Haberler Gündem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi: 19 Eylül bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

        Deprem mi oldu? 19 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşılıyor. İşte 19 Eylül 2023 Salı günü yaşanan depremler ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:54
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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