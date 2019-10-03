03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son dakika haberine göre Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İşte 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem verileri...
KANDİLLİ RASATHANESİ 3 EKİM SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.03 07:44:55 36.3143 28.5310 8.7 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ İlksel 2019.10.03 06:26:44 38.0768 27.0380 6.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.03 06:00:06 38.9007 26.2505 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.03 05:34:29 40.6997 25.5070 7.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.03 04:51:01 38.2602 27.0995 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.10.03 03:52:01 36.9142 29.3040 13.3 -.- 1.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.03 03:33:48 36.9543 27.9200 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.03 03:27:23 37.8373 29.7175 14.9 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.03 03:22:46 37.7913 29.6960 17.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.03 03:12:04 38.0380 27.0230 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.03 02:38:26 37.4922 26.7675 7.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.03 02:30:16 36.9885 27.4822 14.6 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.03 02:27:59 39.7170 25.5932 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.03 01:31:35 37.7238 29.8805 20.4 -.- 1.3 -.- ARMUT-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.10.03 01:10:20 40.8752 28.2753 2.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.02 23:41:10 40.4040 28.9337 5.2 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.02 23:38:55 40.8728 28.3175 12.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.02 23:16:16 40.4028 28.8595 5.8 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel 2019.10.02 23:12:39 38.0703 27.0560 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.02 22:51:07 38.8488 26.7928 9.9 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.02 22:44:16 38.8420 26.7457 10.5 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.02 22:20:30 37.0283 28.2427 20.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.02 21:54:17 40.9173 28.3595 17.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.02 20:55:50 35.2765 33.3323 0.0 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel 2019.10.02 20:16:46 40.8293 28.1987 9.5 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.02 19:51:03 38.0752 27.0378 1.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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