Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kandan meme kanseri kök hücrelerinin tespit edilmesi hedefleniyor | Sağlık Haberleri

        Kandan meme kanseri kök hücrelerinin tespit edilmesi hedefleniyor

        Giresun, Pamukkale, Boğaziçi ve Özyeğin üniversitelerinden bir grup bilim insanı tarafından sürdürülen araştırma projesiyle, kandan meme kanseri kök hücrelerinin tespit edilmesi amaçlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kandan meme kanseri tespit edilmesi hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul Kesicioğlu, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Funda Demirtaş Korkmaz ile öğrencileri Oğuzkan İlmaz ve Feyzullah Topçu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enise Gökçe, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Talha Karasoy ile Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü'nün yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı "Raman Spektroskopisi Kullanılarak Dolaşımdaki Meme Kanseri Kök Hücrelerini Tespit Ederek Tümör Yükünün Tahmini" adlı proje, TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programınca (BiGG) kısa süre önce desteğe hak kazandı.

        REKLAM

        İki yıl içinde tamamlanması planlanan proje ile hastalardan alınan kan örneklerinde, dolaşımdaki meme kanseri kök hücrelerinin Raman Spektroskopisi cihazı kullanılarak daha hızlı ve erken tespit edilmesi amaçlanıyor.

        "KANSERİN ERKEN EVREDE TEŞHİS VE TEDAVİSİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

        Doç. Dr. Tuğrul Kesicioğlu, meme kanserinin her 8 kadından birinde görüldüğünü söyledi.

        Araştırmaların, hastalığın 2050'li yıllarda her 4 kadından birinde görülebileceği yönünde olduğunu belirten Kesicioğlu, "Bu nedenle kanserin erken evrede teşhis ve tedavisi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kendi kendine muayene, mamografi, tomografi ve manyetik rezonans gibi yöntemler meme kanserinin teşhis ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

        Kesicioğlu, meme kanserini kan yoluyla daha erken evrede tespit, buna bağlı olarak da tedavi edebilmek için moleküler düzeyde yaptıkları araştırma projesinin BiGG tarafından desteklenen önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek, "Projemizde meme kanserinin, kanda erken evrede moleküler düzeyde gösterilmesini hedeflemekteyiz. Meme kanseri alanında dünyada önemli bir çalışma olacağını ön görmekteyiz." diye konuştu.

        REKLAM

        FARKLI EVRELERDEN MEME KANSERİ HASTALARININ KAN NUMUNELERİ TOPLANACAK

        Dr. Öğretim Üyesi Funda Demirtaş Korkmaz da araştırmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

        Korkmaz, hastalardan kan örnekleri alınacağını anlatarak, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, meme kanserinin farklı evrelerinde tanı amaçlı kullanılmak üzere kanser kök hücrelerini tespit edebilecek bir araç geliştirmeyi hedefliyoruz. Farklı evrelerden meme kanseri hastalarının kan numunelerini toplayacağız. Raman Spektroskopisi adı verilen cihaz yardımıyla kanser kök hücreleri saptanacak. Hastadaki tümör yükü bu yöntemle hesaplanabilecek."

        Öğrencilerden Oğuzkan İlmaz, proje için Japonya ve İskoçya'daki iki üniversite ile işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

        Araştırmalarının TÜBİTAK mükemmeliyet mührü aldığına dikkati çeken İlmaz, şöyle devam etti: "Projemiz, meme kanseri hastalarının tanısı ve tedavisi için geliştirdiğimiz bir proje. Kan örneklerindeki kanser kök hücrelerinin sayısını tespit etmek istiyoruz. Meme kanseri hastalarının kan örneklerindeki kanser kök hücrelerini izole edeceğiz. İzole edilen hücreler, belirli moleküler markörler kullanılarak seçilecek. Bundan sonrasında da Raman Spektroskopisi ile makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak evreleme amacıyla tümör yükünün tahmin edilmesini hedefliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Habertürk Anasayfa