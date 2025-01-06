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        Haberler Bilgi Yaşam Kanatları olmasına rağmen bazı kuşlar neden uçamaz?

        Kuşların evrimsel gelişimi nasıldır? Bazı kuş türleri neden uçamaz?

        Uçan hayvanlar denince aklımıza hemen kuşlar gelir. Kuşlar uçarak yiyecek arar, uçarak yırtıcı hayvanlardan korunur, bazen de uçarak sıcak ülkelere göç ederler. Ancak bazı kuşlar kanatları olmasına rağmen uçamazlar. İşte kuşların evrimsel gelişimi ve uçamayan kuş türlerinden bazılarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:30
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        Bazı kuşlar neden uçamaz?
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        Gezegenimizde yaklaşık 10 bin kuş türü bulunuyor. Bazıları gökyüzünde dolaşıp, neredeyse bütün yaşamını havada süzelerek geçirirken, bazı kuş türleri ise kanatlarını kullanamazlar bile. İşte kuş türlerinin evrimsel gelişimi ve uçamayan kuşların ortak özellikleri.

        UÇAMAYAN KUŞLARIN EVRİMİ

        Yırtıcılardan kurtulan ve yeni özgürlükleriyle karayı keşfeden uçamayan kuşların evrimi, yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesiyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu kuşlar, yiyecek aramak için karada daha fazla vakit geçirerek, enerji verimliliği için yağ rezervlerini artırdı ve zamanla büyüdü.

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        UÇMANIN ENERJİ MALİYETİ

        Uçmak, enerji açısından maliyetli bir iş olduğu için, bu kuşlar uçmak yerine yerle sınırlı kaldılar. Uçamamak, doğrudan bir adaptasyon olarak evrimleşti. Bu evrimsel değişiklik, onları uçuş yerine kara yaşamına daha uygun hale getirdi.

        KUŞ DÜNYASININ ÇAKMAKTAŞLARI

        Sir David Attenborough'nun “Kuş Dünyasının Çakmaktaşları” olarak tanımladığı bu kuşlar, Mezozoik Çağ’a kadar uzanan bir soya sahip. Uçamayan kuşlar, "ratitler" olarak bilinen bir gruba aittir. Bu grup, devekuşları, kasuvariler, nandular, kiviler, moalar ve emular gibi kuşları içerir.

        RATİTLERİN ÖZELLİKLERİ

        Ratitler, uçan kuşlardan farklı olarak omurga kemiği barındırmaz. Bu kemik, uçan kuşlarda uçuş kaslarına bağlanarak uçmayı kolaylaştırır. Ratitlerde ise düz bir göğüs kemiği bulunur ve kanatlar, vücutlarının ağır yapısını kaldırmaya yetmez. Ayrıca, uçan kuşların içi boş kemikleri onlara hafiflik kazandırırken, ratitlerin daha kalın ayakları ve bacak kemikleri onları kara yaşamına daha uygun hale getirir.

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        DARWİN VE HUXLEY'NİN GÖZLEMLERİ

        Charles Darwin, ratitlerin birbirleriyle akraba olduğunu öngörmüştü. Thomas Huxley ise, uçamayan kuşların ağız çatılarındaki kemik düzeninin, sürüngenlerde görülen yapılarla benzerlik gösterdiğini fark etti. Uçan kuşlar ise bu düzenlemeyi taşımamaktadır.

        MOLEKÜLER BİYOLOJİ

        Günümüzde soyu tükenmiş dev moa, uçamayan kuşların atası olarak kabul edilmektedir. Ancak en yakın akrabası, zorlukla uçarak yerden kalkabilen canlı bir Güney Amerika kuşu olan Tinamou’dur. Tinamou, devekuşu profiline tam olarak uymasa da, evrimsel analizler, Tinamou’yu moa ile yakın akraba olarak konumlandırmaktadır.

        UÇAMAMANIN BEŞ DALI

        Moleküler biyoloji sayesinde yapılan analizler, uçamayan kuşların aile ağacının beş farklı dalında uçuş kaybının bağımsız olarak evrimleştiğini ortaya koymuştur. Bu evrimsel süreç, kuşların genetik mutasyonları sonucu uçuş yeteneklerini kaybetmelerine yol açmıştır.

        Bu bulgular, uçamayan kuşların evrimsel geçmişi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır ve evrimsel çeşitliliğin nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

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        UÇAMAYAN KUŞ TÜRLERİ

        1. DEVE KUŞU

        Yeryüzündeki en büyük uçamayan kuş Deve kuşudur. Aynı zamanda en hızlı koşan kuş da odur. Çünkü çok güçlü bacakları vardır. En hızlı koşan insanın iki katı hızla koşar. En büyük yumurtayı da Deve kuşları yumurtlar.

        2. KİVİ

        Kiviler Yeni Zelanda ormanlarında yaşayan, tavuk büyüklüğünde kuşlardır. İnce, uzun bir gagaları vardır ve çok iyi koku alırlar. Çok da hızlı koşarlar.

        3. REA

        Güney Amerika kıtasındaki çayırlarda yaşayan Realar da uçamayan kuşlardandır. Görünüşleri deve kuşunu andırır.

        4. EMU

        Avustralya’da yaşayan Emular Deve kuşundan küçük ama Readan büyük kuşlardır. Deve kuşları gibi hızlı koşarlar; ama aynı zamanda iyi de yüzücüdürler.

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        5. PENGUEN

        Uçamayan kuşlar arasında herhalde en bilineni ve aynı zamanda da en sevimlisi Penguenlerdir. Birçok insan Penguenlerin kuş olduğuna inanamaz, onları bir tür balık sanır. Ama onlar da kuştur. Uçmak yerine yüzerler. Çok iyi yüzücüdürler; en hızlı yüzen insanın dört katı hızlı yüzerler.

        6. VEKA

        Yeni Zelanda’da yaşayan Vekalar da uçamaz.

        UÇAMAYAN KUŞLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        Uçamayan kuşlara ait en dikkat çekici özelliklerden birisi anavatanlarının sıcak veya Antarktika olmasıdır. Orta iklim kuşağı kökenli uçamayan kuş bulunmuyor. Bu sınıfa dâhil olan kuşlarda genellikle kanatların vücuda göre küçük olduğu söylenebilse de kakapo gibi aksi örnekler de bulunuyor. Bu kuşlar, kanatlarını uçmak için kullanamasalar da çoğu zaman kanatları denge unsuru oluyor.

        Kaynak: scienceabc/minikumbaradergisi/bilgikilavuzu

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