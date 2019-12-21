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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesi için 2011-2019 döneminde deprem analizinden şehir bölge planlamasına, ekonomiden kültürel mirasa, ekolojiden trafik yönetimine uzanan farklı disiplinlerde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "2011-2019 Sayılarla Kanal İstanbul" başlığıyla infografik yayımlandı.
İnfografikte söz konusu dönemde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgilere yer verildi. Buna göre, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.
Çalışma yapılan alanlar ise şunlar:
"Hidrolik, jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidroloji ve yer üstü havzaları, hidrojeoloji, hidrodinamik, su kalitesi ve sediment araştırmaları, tsunami analizi, deprem analizi, gemi trafik analizi, trafik (ulaşım) yönetim planı, gemi navigasyonu simülasyonu, işletme modeli, dalga modeli, heyelan tespit ve önlemi, inşaat yönetimi, şehir bölge planlama ve sosyolojik etki değerlendirme, ekonomi, hukuk, arkeoloji, flora (bitki) ve fauna (hayvan) habitatı, omurgasız hayvanlar, sürüngenler, kuş türleri, memeli hayvanlar, iç su balıkları, deniz biyolojisi, ekoloji, endemik ve nadir türler, sosyal araştırmalar ve anketler, atık yönetimi ile kültürel miras."
FRANSA'DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal, toz, sediment, hidrolik ve benzeri),15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304 noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi.
8 noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu açıldı.
57 kurum ve kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü alındı ve sürece onların da katılımı sağlandı. Proje için ayrıca Türkiye ve Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.
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