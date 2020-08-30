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Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 9 bin 94’den 9 bin 154’e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 355 bin 340 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Ülkede en fazla vaka ve ölüm sayısının yaşandığı Quebec eyaletinde, salgının başlangıcından bu yana 14 gün olarak uygulanan evde karantina süresi 10 güne indirildi.