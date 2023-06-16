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Kanada'da TIR ile servis aracı çarpıştı: 15 ölü

Kanada'da eyaletler arası bir otoyolda TIR ile servisin çarpıştığı trafik kazasında 15 kişi öldü

Giriş: 16.06.2023 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kanada'da TIR ile servis aracı çarpıştı: 15 ölü
Kanada'da TIR ile servis aracı çarpıştı: 15 ölü
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AA

Kanada'nın Manitoba eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News’in haberine göre, Manitoba'nın Carberry kentinden geçen eyaletler arası otoyolda bir TIR ile servis aracı çarpıştı. AA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi öldü.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgedeki hastanelere sevkleri için çalıştığı kaydedildi.

Kazaya karışan servis aracının engelli, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı olanların kullandığı bir araç olduğu bilgisi paylaşıldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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