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        Haberler Sağlık 'Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi' dedi, ertesi gün böbrek nakli oldu

        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi, ertesi gün böbrek nakli oldu

        Antalya'da 10 yıldır diyaliz tedavisi gören ve böbrek bekleme listesinde bulunan emekli polis Hayati Yeniçeri'nin (52) hayatı, 'kadavradan uyumlu nakil çıktı' telefonuyla değişti. Başarıyla nakil olan Yeniçeri, "Kızımın büyük bir bardağı var. Cumartesi günü mutfakta o bardağın içinde su gördüm. 'Bu sudan kana kana içmeyi Allah bana nasip edecek mi' dedim. Pazar günü nakil telefonu geldi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:13
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        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
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        Emekli polis Hayati Yeniçeri, 10 yıl önce aile hekimine giderek genel kontrol yaptırdı. Böbreklerinde sorun tespit edilen Yeniçeri, Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde testlerden geçen Yeniçeri, böbreğinin yüzde 36'sının çalıştığını öğrendi. Ailesinden uyumlu nakil çıkmayan Yeniçeri, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde kadavradan nakil sırasına girdi. Bu süreçte haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Yeniçeri'nin hayatı, geçen hafta 'kadavradan uyumlu nakil çıktı' telefonuyla değişti. Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki hastanın böbreği, Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Yeniçeri'ye başarıyla nakledildi.

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        "10 YILDIR BÖBREK BEKLİYORDUM"

        10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Hayati Yeniçeri, "10 yıl önce aile hekimine genel kontrole gittik. Tahlil sonuçlarımı görünce beni Nefroloji Bölümü'ne sevk etti. Böbreğimin yüzde 36'sının çalıştığını öğrendim. Tedavi sonrasında diyalize başladım. Diyaliz sonucunda hocalarımızın tavsiyesiyle önce eşimden organ nakli için inceleme yapıldı. Eşimin organı uydu ama böbreği hastalıklı çıkınca nakil yapılamadı. Kadavradan bağışa çevirdiler. 10 yıldır böbrek bekliyordum. Allah nasip etti. Verenlerden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

        "SUYA HASRET KALMIŞTIM"

        Diyalizde yaşadığı zorlukları anlatan Yeniçeri, haftada 3 günü hastaneye geldiğini aktardı. Yeniçeri, "10 yıldır suya hasretim. Kızımın büyük bir bardağı var. Cumartesi günü mutfakta o bardağın içinde su gördüm. 'Bu sudan kana kana içmeyi Allah bana nasip edecek mi' dedim. Pazar günü nakil telefonu geldi. Suya hasret kalmıştım" diye konuştu.

        "BİR DÜĞMEYLE BAĞIŞÇI OLUYORSUNUZ"

        Organ bağışı çağrısında da bulunan Yeniçeri, "Bu hastalık başına gelmeyen bilmiyor. Kadavra nakli sırasına yazıldıktan sonra 'e-devlet'ten girip organ bağışı başvurusu yaptım. İsteyen, hangi organı verecekse tek tek seçebiliyor. Genel seçebiliyor, sadece böbrek, sadece kalp, sadece karaciğerinizi de bağışlayabiliyorsunuz. Bir düğmeyle bağışçı oluyorsunuz. Bir yere gitmeye gerek yok. Hiç kimseye ihtiyaç yok. Ben de hastalıklı halimle 'e-devlet' üzerinden yaptım" dedi.

        "SUYA KAVUŞTUM YA GERİSİ HİKAYE"

        Organ bağışı sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen Yeniçeri, "5 günde hayatım geriye doğru hızla akmaya başladı. Buradan çıktıktan sonra su içmek istiyorum. Şu an yavaş yavaş içebiliyorum. Suya kavuştum ya gerisi hikaye. Sağlıklı bir insan olarak sokakta gezip, dolaşacağım. Allah nasip ederse haftanın 7 günü normal bir insanın yaşantısını yaşayacağım. Emekli olduktan sonra Antalya merkeze gitmedim. Hep hastane ile ev arasında mekik dokudum. Gezemiyordum, korkuyordum. Biraz sosyal hayata atılacağım" diye konuştu.

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