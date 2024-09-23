Genetik: Bazı kişiler fobi geliştirmeye diğerlerinden daha fazla yatkındır. Genetikle ilişkilendirilen bu durum nedeniyle kişiler daha hassas ve duygusal olabilir.

Geçmiş yaşam: Kan konusunda endişeli davranan bir ebeveyn ya da bakıcı, kişilerin çocukluklarında kandan korkmanın normal olduğunu düşünmesine neden olabilir. Bir çocuk, annesinin ya da babasının kandan korktuğunu gördüğünde kanla ilgili bir fobi geliştirebilir.