Kan Fazlalığı (Polistemi) Nedir, Neden Olur? - Kan Fazlalığı Belirtileri ve Tedavisi

Gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı gibi pek çok belirti ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu belirtileri yoğun çalışma saatlerine ve dengesiz beslenmeye bağlasak da bunlar kan fazlalığı olarak da adlandırılan polistemiden kaynaklanabilir. Anemi hastalığı ile benzer belirtilere sahip olan polistemi önlem alınmadığı takdirde kansere kadar kişilerin sağlık sisteminde olumsuz sonuçlara yol açar. Peki, kan fazlalığı nedir ve kansızlıkla nasıl ayırt edilir.

Kan Fazlalığı Nedir?

Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin fazla bir şekilde üretilmesi kan fazlalığı olarak tanımlanır. Kan fazlalığı test ile tespit edilir. Bu kan testleri sırasında kişilerin kırmızı kan hücre değerleri olması gereken seviyenin üstünde ise polistemi meydana gelmiş demektir.

Kan Fazlalığı Neden Olur?

Kan fazlalığının nedeni olan iki faktör bulunur:

Bunlar Primer Polistemi ve Sekonder Polistemi olarak adlandırılabilir. Polimer polistemi vücutta ihtiyaç bulunmamasına rağmen, kırmızı kan hücrelerinin kemik iliğinde aşırı bir şekilde üretilmesinden meydana gelir. Bu da hemoglabin düzeyini yükseltir.

Sekonder polistemi ise genel olarak oksijen ile bağlantılıdır. Oksijen ihtiyacının yükselmesine neden olan sigara kullanımı, akciğer hastalıkları, yüksek bölgelerde yaşamını idame ettirme kan fazlalığına neden olur. Sekonder polistemiyi tetikleyen durumlardan biri de kan yapımının artmasına sebp olan hormon ilaçları ve tümörlerdir.

Kan Fazlalığı Belirtileri

Polistemi hastalığı kan yoğunluğunda artış meydana gelmesine sebep olur. Bu yüzden de damarlarda tıkanıklık meydana gelir. Bunun yanı sıra kan fazlalığının belirtileri aşağıdaki gibidir:

Kişinin sürekli halsizlik içinde olması

Hareket ettikten sonra kısa süre içerisinde güçsüz ve yorgun hissetme

Ayakta durma sırasında baş dönmesi

Görme problemlerinin başlaması, net görememe

Kulaklarda tıkanıklık ve çınlama

Cilt üzerinde kızarıklık ve kaşıntı meydana gelmesi

El ve ayaklarda sıcaklık ve yanma hissiyatı

Hafif darbelerde morarma ve kanama

Kan Fazlalığı Nefes Darlığı Yapar Mı?

Kan fazlalığı kanın yoğunlaşmasına ve damarlarda tıkanıklığa yol açar. Bunun yanı sıra kişilerin yorgun, halsiz ve uykulu hissetmesine sebep olur. Vücutta meydana gelen düzensiz kan akışı ise nefes darlığına yol açabilir.

Kan Fazlalığı Sivilce Yapar Mı?

Kan fazlalığı ile merak edilen sorulardan biri de sivilce yapıp yapmadığıdır. Bilindiği üzere oksijen ve kan akışı cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Kan fazlalığı ise hem vücudun ihityacı olan oksijen dengesinin bozulmasına hem de kan akışının yavaşlamasına sebebiyet verir. Kan akışı ve oksijen düzensizliği ciğerler üzerinde de olumsuz etkilere yol açar. Bu etkenler cildin de hava almasını olumsuz etkiler ve deri altında kir birikmesine sebep olur. Bu da sivilce oluşumuna yol açabilir.

Kan Fazlalığı Tedavisi

Kan fazlalığı olan kişilerde kan akışı yavaşlar. Bu yüzden kan fazlalığı tespiti yapıldıktan sonra ilk olarak kişilere kan akışının artmasını sağlayacak kan sulandırıcı ilaçlar verilmesi önerilir. Bunun yanı sıra flebotomi adı verilen kan boşaltma işlemi de uygulanır. Ayrıca dut kurusunu kaynatıp suyunu düzenli tüketerek kan fazlalığını doğal bir yöntemle tedavi edebilirsiniz.