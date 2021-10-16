Otelci çift cinayetinde dikkat çeken detay!

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördü. 11 Ekim gecesi 01.30 sıralarında çıkan yangını söndüren itfaiye durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plaka sorgulamasından Nuri Yıldız´a ait olduğunu belirledi.
EŞİ, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre araç incelenmek üzere otoparka çekilirken, Fatih ve Taksim de iki oteli bulunan Yıldız´a ulaşmak için polis, Avcılar´daki evine gitti. Kapıyı açmamaları üzerine polis çilingir aracılığıyla eve girdi. Girişte koridorda Esra Yıldız´ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Esra Yıldız´ın cinayet öncesinde darp edildiği de ortaya çıktı.
KAYIP EŞ ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU
Kayıp Nuri Yıldız´ın aracında bulunan kan izlerinin de Esra Yıldız´a ait olmadığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız´ı arama çalışmalarına başladı.
KOCASI BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU
Yıldız´ın başından silahla vurulmuş olarak cesedi önceki akşam Beylikdüzü´nde çalılık alanda bulundu. Yıldız´ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Nuri Yıldız´ın kayıp olmasının ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otelle Büyükçekmece arasındaki güvenlik kameraları EDS, mobese kameraları ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşinin öldürüldüğü gün Nuri Yıldız´ın otelden çıktığı Beylikdüzü istikametine gittiği görüldü. İncelenen kameralarda araçta tek olan Nuri Yıldız´ın görüntüsü alındı.
GÖRÜNTÜDE YÜZÜ GÜNEŞLİKLE SAKLANDIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Güzergahtaki kameraları incelemeye devam eden polis, Beylikdüzü civarında kameralarda güneşliğin indirildiğini ve aracın camlarında kırıklar olduğunu fark etti. Akşam karanlığındaki görüntülerde güneşliğin indirilmiş olabileceği, aracı kullanan kişinin Yıldız olmama ihtimalini güçlendirdi. Yıldız´ın kimliğinin de yanmış araçta bulunduğu öğrenildi.
Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız cinayetiyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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