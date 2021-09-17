Mutfakta hırsızla karşılaştı! Sonrası dehşet!

DHA

Bursa'da, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Üçevler Mahallesi´nde akılalmaz bir olay meydana meydana geldi. Coşkun Sokak´ta bir apartmanın 2´nci katında oturan Necibiye B. (42), mutfaktan gelen sese uyandı.

HIRSIZ DARP EDİP BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre eşinin geldiğini düşünen Necibiye B. mutfağa yöneldiğinde bir kişi ile karşılaştı. Karşısında ev sahibini gören şüpheli, kadını önce darp etti ardında da karnından bıçaklayarak kaçtı.

KOMŞULARI KANLAR İÇİNDE YERDE BULDU

Necibiye B.´nin yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşuları, kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HIRSIZ KAPI KİLİDİNİ KIRIP EVE GİRMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necibiye B., Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Şüphelinin eve kapı kilidini kırarak girdiğini tespit eden polis, olay yerinde incelemede bulundu.

POLİS KAÇAN HIRSIZI ARIYOR

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tedaviye alınan Necibiye B.´nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.