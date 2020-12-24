Diş hekimi asistanlarının temizlik kavgası!

İHA

İstanbul Harbiye'de 20 Ekim'de insanı şoke eden bir olay yaşandığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki diş hekimi asistanı Hediye D., odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meryem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi.

KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

İHA'da yer alan habere göre bunun ardından Meryem isimli kadın, meslektaşına bir anda saldırmaya başladı. Hediye D. dışarı kaçmak istese de Meryem saçlarından tutarak iş yerinin içerisine doğru çekti. Saçlarından sürüklediği kadının daha sonra kafasını yerlere vurduğu görüldü.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Hediye D. yaşadığı dehşet dolu olayın ardından dışarı çıkarak esnaftan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadın daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"ORTALIĞI TOPARLAMAYA BAŞLADIK"

Polis merkezindeki ifadesinde olayı anlatan Hediye D., "Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık.

"BURAYI SEN SÜPÜRECEKSİN"

O gün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi. Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu.

"KAFAMI DUVARA VURDU, TEKME VE YUMRUK ATTI"

Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.