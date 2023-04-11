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Kan davası cinayeti... İşte istenen ceza!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'kan davası' nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıkan 44 yaşındaki Nazmi Kaplan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, diğer 5 sanık içinse 20 yıla kadar hapis istendi

Giriş: 11.04.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kan davası cinayeti... İşte istenen ceza! - Son dakika haberler
Kan davası cinayeti... İşte istenen ceza!
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DHA

Antalya'da olay, geçen yıl 8 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Manavgat D-400 kara yolu otogar kavşağında meydana geldi.

OTOBÜSTEN İNİNCE VURDULAR

DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan (44), otobüsü takip eden hafif ticari araçtan açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA "KAN DAVASI"NA ÇIKTI

Çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl mayıs ayında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Murat Balyeci'nin, Nazmi Kaplan'ın ailesi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Nazmi Kaplan cinayetinin 'kan davası' nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

ŞÜPHELİLERDEN 8'İ TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kameraları ile D-400 karayolu üzerinde otobüsün güzergahındaki PTS kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından, otobüsü takip eden hafif ticari aracı İzzet Balyeci'nin (41) kullandığı, ön koltuğunda ise Haci Balyeci'nin (19) oturduğu belirlendi. 2 şüpheli, 10 Ağustos'ta Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde Hacı Balyeci (54), Hasip Balyeci (44), Agit Balyeci (31), Yavuz Balyeci (31), İhsan Balyeci (49), Mehmet Ercan Elçi (51), M.Y. (46) ve S.S. (34) de gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutuklandı, M.Y. ve S.S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği belirtildi. Haci ve İzzet Balyeci'nin aynı araçla geldiği ve Nazmi Kaplan'ı öldürdükleri anlatılan iddianamede, diğer şüphelilerin ise olayın ardından cinayeti işleyen 2 kişiye yardım ettiği kaydedildi.

5 SANIK İÇİN AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İzzet Balyeci ve Haci Balyeci'nin 'kasten öldürme' suçundan, Hacı Balyeci, Agit Balyeci ve Yavuz Balyeci'nin 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, diğer şüphelilerin ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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