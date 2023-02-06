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Kan bağışı şartları neler, kimler yapabilir? Deprem sonrası Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Kızılay kan bağışı merkezleri sorgulama

Kan bağışı şartları neler? Kızılay kan bağışı noktaları sorgulama

Kan bağışı şartları bugün meydana gelen iki büyük depremin ardından gündeme geldi. Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından kan bağışı için çağrıda bulundu. Çağrının ardından Kızılay kan bağışı noktaları sorgulaması sıklaştı. İşte konuya dair detaylar...

Giriş: 06.02.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kızılay, bugün meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından kan bağışı için çağrıda bulundu. Yaralılar için hastanelere ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz” dedi. İşte kan bağışı şartları ve Kızılay kan bağışı noktaları sorgulama ekranı...

  • KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NEDİR? 

    18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

  • KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    En yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimine giderek kan verebilirsiniz. Kan bağışı için kan bağışı merkezlerine başvurduğunuzda size 4 sayfalık bir form verilir. Bu formun içeriğinde bilgilendirmeniz için;

    • Kan bağışçısı bilgilendirme formu

    • Kan bağışçısı kayıt formu

    • Kan bağışçısı sorgulama formu yer almaktadır.

    Dolduracağınız sorgulama formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra özel hayatınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Ankette özel soruların yer alması ve sizlerin bu sorulara samimiyetle vereceğiniz cevaplar “Güvenli Kan Temininin” ilk adımını oluşturmaktadır. Paylaştığınız tüm bilgiler hem etik hem de yasal olarak gizli tutulmaktadır. Sorular ve bilgilendirmeler ile ilgili her türlü merak ettiğiniz konuyu doktorlarımıza ya da flebotomistlerimize (hemşirelerimize) danışabilirsiniz.

  • 2. Kayıt

    Kan bağışı işlemi yasal bir süreçtir. Bu nedenle kimlik ve iletişim bilgileriniz Türk Kızılayı’nın kullanmış olduğu sisteme kaydedilmektedir. Resimli, TC kimlik numarasını içeren ve yasa olarak geçerli bir kimlik (ehliyet, nüfus cüzdanı vb.) ibraz etmeniz yasa gereği zorunludur.

    Kayıt işlemiyle beraber flebotmistlerimiz tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü yapılır.

    3. Doktor muayenesi

    Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayane sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işlenir. Doktorlarımız doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirir. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size daha sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendirilirsiniz.

  • 4. Kan bağışı işlemi

    Kan bağışı işlemi için özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarına alınırsınız. Kan bağışı işlemi;

    • Konusunda eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından gerçekleştirilir.

    • Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir.

    • Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurunda gerçekleşir.

    • Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dk sürer.

    • Her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanmaktadır. 1 ünite kan yaklaşık 450 ml ±%10 ‘dir.

    5. İkram ve istirahat

    İşlem sona erdiğinde size belirtilen süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenmeniz gerekmektedir. Kan alma yatağında istirahat ederken flebotomistlerin size gösterdiği şekilde kolunuza bası yapmanız damar dışına kanama olmaması için önemlidir.

    İkram bölümünde sizlere minarel yönünden zengin olduğu için maden suyu ve bisküvi vb. verilmektedir. Verilen ikramları tüketmeniz olası sıvı kaybını önleyecektir.

  • 6. Dikkat edilmesi gerekenler

    Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktardadır. (vücuttaki kanın 1/13’ü ) Yine de dikkat edilecek bazı konular vardır.

    • Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için doktor ya da flebotomistlerimizin önerdiği süre içinde içilmemesi gerekmektedir.

    • Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemlidir.

    • İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İlk öğünden önce alkollü içecekler almayınız. (alkol vücuttan sıvı atılımını artırdığı için şikayete yol açabilir.)

    • Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz.

    • Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna) bulunmayınız.

    • Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir.

    • Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturunuz.

    KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTALARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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