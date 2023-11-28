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        Haberler Gündem Güncel Kamyonla çarpışan araçtaki 2 kişi öldü!

        Adana'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir araç kamyonla çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:46
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        Kamyonla çarpışan araçtaki 2 kişi öldü!
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan-Adana kara yolunda, H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21), Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyon sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        #haberler
        #adana
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