Kamyoneti camından içeri atlayıp durdurdu!

DHA

İstanbul Sultangazi'de özel şirkette dağıtım personeli ve şoför olarak çalışan bir kişi, 23 Ağustos Salı günü öğlen saatlerinde Gazi Mahallesi'nde yol kenarına kullandığı kamyoneti park etti.

KAMYONET SÜRÜCÜYE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra araçtan inen şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet yokuştan kaymaya başladı. Kamyonet, o sırada cep telefonuyla oyalanan şoföre çarptı.

AÇIK CAMDAN İÇERİ SARKTI

Şoför, önce kamyoneti durdurmaya çalıştı, daha sonra kamyonetin açık olan camından içeri sarkarak, el frenini çekti.

O ANLAR KAMERADA

Kayan kamyoneti şoförün durdurduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, park halindeki kamyonetin kaymaya başladığı ve şoföre çarptığı, şoförün o anki şaşkınlıkla önce kamyonetin kapalı kasasını tuttuğu, daha sonra koşarak açık olan ön camından içine atlayarak durdurmayı başardığı görülüyor.