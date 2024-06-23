Kamyonet sulama kanalına uçtu, sürücü öldü
Adıyaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
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Adıyaman'da 53 yaşındaki Ömer Alan idaresindeki hafriyat kamyonu, Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.
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Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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Hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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