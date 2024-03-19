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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istihdam etmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 01:08
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        Kamuya 49 bin 901 şehit ve gazi yakını alınacak
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin ülkeye büyük fedakarlık yaptıklarını belirterek, "Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istihdam etmiş olacağız" dedi.

        Fotoğraf: AA

        "HAYATIN HER ALANINDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

        Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Bursa milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda konuşmasına Çanakkale Zaferinin 109’uncu yıldönümü vesilesiyle şehitlere rahmet dileyerek başlayan Bakan Göktaş, gazilere teşekkür etti. Hükümet olarak üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiklerini belirten Göktaş, "Biz de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildik. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

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        "KAMUDA 49 BİN 901 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININI İSTİHDAM ETMİŞ OLACAĞIZ"

        Şehit ve gazilerin vatan uğruna, bayrak uğruna canlarını feda ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sizlerin gösterdiği bu büyük fedakarlık karşısında bizler de canı gönülden, derin bir vefayla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani ayın 22’sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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