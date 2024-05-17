Yeni paketimiz enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye destek vermektedir. OVP de bu çerçeveyle şekillendirilmiştir. OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik uygulamalarının sonuçlarını bu yılın sonunda görmeye başlayacağız. Bu paket ve izleyen diğer çalışmalarımızla bütçe açığının milli gelire oranının beklentinin altına çekmeye çalışacağız. Bu yıl yüzde 6.4 tahmini var, bu tedbirlerle geçen yıl olduğu gibi 5.2'lere indirmek istiyoruz.

Geçmişten çıkardığımız derslerle bu yıl daha sıkı bir takipte olacağız. Haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz. İdari ve kanuni çalışmalar yürüttük. Genelge taslağı kısa bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun için ise meclisimizin takdirine arz edilecektir. Tüm kurumlar bu paketin içerisindedir." ifadelerini kullandı.