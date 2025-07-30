Kamu kurumlarında kreş sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" dedi.

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Doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz.



Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz… pic.twitter.com/HSqrIj7nhq — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 30, 2025

Yılmaz, özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda hizmet veren tüm kurumların, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelere destek olmasının, hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarının etkinliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.