Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası) konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Kredi çekmesi gereken vatandaşlar, Merkez Bankası faiz indirimin ardından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada belirtilen faiz oranını araştırıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

KONUT KREDİSİ 1,38'DEN 1,29'A DÜŞÜYOR!

İndirim öncesinde bankalarda konut kredisi faiz oranı 1.000.000 TL altın tutarlarda yüzde 1.38 olarak uygulanıyor. Bu 60 ay vadeli 500.000 liralık bir konut kredisinde aylık 12.308 lira, toplamda ise 738.498 lira ödemek anlamına geliyordu. Faiz oranının yüzde 1.38'den yüzde 1.29'a inmesiyle aylık ödeme 12.021 liraya toplam geri ödeme ise 721.279 liraya inecek. Yani 5 yıl vadeli 500.000 liralık konut kredisinde müşterilerin faiz indirimi sayesinde elde edeceği indirim 17.219 lira olacak.

1.000.000 TL üzeri tutarlar için indirim öncesinde yüzde 1.41 oranında faiz uygulanıyordu. Bu faiz oranıyla 10 yıl vadeli 1.500.000 liralık kredi çekildiğinde aylık ödeme 25.993 TL toplam geri ödeme ise 3 milyon 119 bin lira oluyordu. Faiz indirimiyle beraber aylık ödeme 25.202 liraya, toplam geri ödeme ise 3 milyon 24 bin liraya gerileyecek.

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Konut kredisi: %1.29'dan başlayan fiyatlarla