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        Haberler Gündem Güncel Kampüste feci iddia! Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kampüste feci iddia! Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde feci bir olay yaşandı. İddiaya göre kampüste köpeklerden kaçan bir öğrenci 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:51
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        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
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        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nde bir öğrenci iddiaya göre köpeklerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten düştü.

        DHA'nın haberine göre beton zemine düşerek yaralanan öğrenci olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı.

        Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

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