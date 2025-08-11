Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 7.170,65 %-1,32
        Kamil Koç'a hacker şoku - İş-Yaşam Haberleri

Kamil Koç'a hacker şoku

        Kamil Koç'a hacker şoku

        Şehirler arası taşımacılık firması Kamil Koç, dolandırıcıların hedefi oldu. Şirketin SMS sistemini hedef alan hackerlar, müşterilere sahte linkler göndererek bankacılık şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Konuya ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, birçok kullanıcı yaşanan duruma sosyal medyadaki paylaşımlar ile dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.08.2025 - 14:44
        Kamil Koç'a hacker şoku
        Seyahat firması Kamil Koç internet korsanlarının (hacker) hedefi oldu. Almanya merkezli FlixBus'ın kontrolündeki şirketten müşterilerine gönderilen SMS'lerde sahte linkler yer aldı.

        Konuya ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada birçok kullanıcı yaşanan mağduriyete dikkat çekti.

        Hacklenen mesajlarda, dolandırıcılar banka ve online alışveriş sitelerinin adını kullanarak, müşterilerin hesabını ele geçirmeye çalışıyor.

        Öyle ki, söz konusu sahte mesajlarda, bankalar taklit edilerek gerçeği yansıtmayan faizsiz kredi kampanyalarının yer aldığı görülüyor.

        Sahte linke tıklayanların bankacılık şifrelerinin ele geçirilmeye çalışıldığı da kullanıcılar tarafından ifade ediliyor.

        ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

        Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Türkiye’nin öncü seyahat markalarından Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., yolcularının güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunmasını her zaman en öncelikli hassasiyet olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

        Ancak, bugün şirketimizin adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiği tespit edilmiştir.

        Yapılan ön incelemelerde, şirketimizin veri tabanları ve güvenlik altyapısına herhangi bir yetkisiz erişim gerçekleşmediği belirlenmiştir. Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya başka bir sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur.

        Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş.’nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

        Konu ile ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemeler devam etmekte olup, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

        Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş."

        2019'DA SATILDI

        1926 yılında şehirler arası otobüs taşımacılığı hedefiyle kurulan Kamil Koç, Kamil Koç, 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılmıştı. Şirket 2019 yılından bu yana ise FlixBus bünyesinde faaliyet gösteriyor.

        2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobility, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor.

        Avrupa’nın en büyük şehirlerarası otobüs ağını oluşturan FlixBus, 2015 yılında, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Hırvatistan’da uzun mesafe güzergahları ve Norveç, İspanya ve İngiltere’ye seferler düzenlemeye başladı.

