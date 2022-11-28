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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Kamerun Sırbistan maçı canlı izle TRT 1! Kamerun Sırbistan maçı canlı yayın HD link... Kamerun Sırbistan maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Kamerun - Sırbistan maçı CANLI YAYIN

Kamerun - Sırbistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Dünya Kupası'nda ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Takımların gruptan çıkmaları için mutlak 3 puan almaları gerekiyor...

Giriş: 28.11.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Kamerun Sırbistan maçı canlı izle TRT 1! Kamerun Sırbistan maçı canlı yayın HD link... Kamerun Sırbistan maçı ilk 11'ler ve kadrolar
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STAT: Al Janoub
HAKEM: Mohammed Abdulla
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1

KAMERUN: Epassy, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Anguissa, Kunde, Hongla, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

SIRBİSTAN: V. Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Maksimovic, Tadic, A. Mitrovic.

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, karşı karşıya geliyor.

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Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

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