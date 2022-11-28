STAT: Al Janoub
HAKEM: Mohammed Abdulla
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1
KAMERUN: Epassy, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Anguissa, Kunde, Hongla, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi
SIRBİSTAN: V. Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Maksimovic, Tadic, A. Mitrovic.
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, karşı karşıya geliyor.
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Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.