İHA

İstanbul Esenyurt’ta taksi durakları arasında çıkan ve bir taksicinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta faaliyet gösteren Şafak Taksi durağı çalışanları ile Hastane Taksi durağı çalışanları arasında 17 Ağustos’ta kavga çıktı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

İHA'da yer alan habere göre Şafak Taksi durağındaki çalışanlar tarafından darba uğrayan Hastane Taksi çalışanları aynı günün gecesinde üç araçla Şafak taksi durağının önüne geldi. Araçtan inen taksiciler "kim bu durağın sahibi " diyerek rastgele etrafa ateş açmış ve ellerindeki soplarla duraktaki taksilere zarar vermişlerdi. Olay sırasında Şafak Taksi çalışanlarının da karşılık verilmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada Hastane Taksi grubundan Taner Aras isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

14 TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çok yönlü çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan iki taksici grubundan toplan 14 taksiciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen taksicilerden 4’ü tutuklanırken 10 taksici de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA KAMERADA

Olayda silah kullanan ve olaya dahil olan diğer şüphelilerin tespitine yönelik polisin çalışmaları sürerken meydana gelen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 3 aracın taksi durağına geldikleri görülüyor. Ardından iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı kameraya yansıyor.