Kamala Harris: ABD halkı seçimde bir savcı ve hüküm giymiş bir suçlu arasında tercih yapacak

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Bernd Debusmann Jr / BBC News, Washington

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yüklendi ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin eski bir savcıyla hüküm giymiş bir suçlu arasındaki bir tercih olacağını belirtti.

Seçim yarışının ortada olduğu eyaletlerden Wisconsin’de konuşan Harris, Trump’ı soruşturduğu sahtekarlara benzetti.

Bu arada Trump da, Harris’in göç konusundaki siciline saldırdı ve “Yalancı Kamala Harris dokunduğu her şeyi yok ediyor” dedi.

Harris ilk kampanya konuşmasını, başkan adayı olabilmek için gereken delege sayısına ulaştıktan bir gün sonra yaptı.

Başkan Joe Biden, üst düzey Demokrat Partili isimler ve bağışçıların Haziran sonundaki televizyon tartışmasında Trump’a karşı kötü bir performans sergilemesinden sonra artan baskısına boyun eğmiş ve Pazar günü başkanlık yarışından çekildiğini açıklamıştı. Biden, başkan adaylığı için Harris’e destek vermişti.