Kalyon Holding’in “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi

REKLAM advertisement1

Kalyon Holding, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi ile kutladı.

Reklam filminde Kalyon Holding’in; Ulu Önder Atatürk’ün “Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz” vizyonunu, havada, karada, denizde faaliyette bulunduğu her alanda sürdürme kararlılığıyla, yaptığı eserlerinden bahsedildi.