İnsan vücudundaki kalsiyumun neredeyse tamamına yakını kemik ve dişlerde bulunmaktadır. Kalsiyumun dokularda kullanılabilmesi için C ve D vitaminlerinin yeterince bulunması gerekmektedir. Biyolojik etkinin yanı sıra kalsiyum alaşım hızlandırıcısı olarak da kullanılmaktadır. Kalsiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Kalsiyum simgesi ve sembolü nedir? Kalsiyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kalsiyum Nedir?

Toprak alkalileri grubundaki metalik bir element olarak karşımıza çıkan kalsiyum, sodyumdan daha sert, alüminyumdan daha yumuşaktır. Kimyasal yapı olarak alkali metaller ve toprak alkali metallerden daha az reaktiftir. Alüminyum ve berilyum gibi alkali metallere nazaran cilt yanıklarına sebebiyet vermez. Oksijenle reaksiyona girer ve beyaz ya da gri kalsiyum oksit oluşturur; bu sebeple yüzeyi hızla matlaşır. Gerek yer kabuğunda gerekse insan bedeninde en bol bulunan beşinci elementtir. Kimyevi reaktivitesi yüksek olduğundan dolayı serbest halde bulunmamaktadır. Yer kabuğunda genellikle karbonat, sülfat, silikat ve fosfat bileşikleri şeklinde yer almaktadır.

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Kalsiyum Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum elementi için merak konusu olan bir diğer konuda kullanım alanlarıdır. Kalsiyumun insan biyolojisindeki önemli rolüne çoğumuz okul sıralarından aşinayızdır. Ancak kalsiyum elementi bu biyolojik önemin yanı sıra farklı alanlarda da kullanılan bir elementtir. İşte, kalsiyum kullanım alanları:

Kalsiyum karbonat çimento, harç yapımında ve cam endüstrisinde kullanılır.

Diş macunlarına da kalsiyum karbonat eklenmektedir.

Kalsiyum karbür plastik yapımında ve asetilen gazı yapımında kullanılır.

Metal ekstraksiyonu sürecinde indirgeyici madde olarak kullanılabilir.

Kalsiyum arsenat böcek ilacı, kalsiyum fosfit kemirgen ilacı olarak kullanılır.

Kalsiyum fosfat hayvan yemi ve gübrelerde kullanılır.

Kalsiyum glukonat gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Kalsiyum hidroksit çözeltisi hemihidrat formunda karatahta tebeşiri olarak kullanılır.

Kalsiyum stearat mum boya kalemi, kozmetik, plastik ve boya yapımında yaygın olarak kullanılır.

Kalsiyum Simgesi

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“Ca” simgesiyle ifade edilen kalsiyum, orta derecede aktif bir elementtir. En yaygın formu "aragonit" olarak da bilinen kalsiyum karbonattır.Kalsiyumun yer kabuğundaki miktarının yaklaşık %3.64 olduğu ön görülmektedir.

Kalsiyum Sembolü

Atom numarası 20 olan bu elementin simgesi"Ca" harfiyle gösterilmektedir. Demir ve alüminyumdan sonra yerkabuğunda en bol bulunan üçüncü metaldir. Volkanik kayaların %3 ile %65’i kalsiyum içermektedir.

Kalsiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 4. periyodunun 2. grubunda yer alan kalsiyum elementinin en büyük üretici ülkeleri Çin, ABD ve Hindistan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllık toplam kalsiyum üretimi 35 bin ton civarındadır.

Kalsiyum Kullanım Alanları

Gıda, tıp, kimya ve endüstri sektörlerinde yaygın olarak kullanıma sahiptir. En yaygın kullanımına çelik üretiminde rastlanmaktadır. Ayrıca çok sayıdaki alaşımda da kalsiyumdan faydalanılır. Çelik, bakır ve nikel alaşımlarında lityum ile birlikte deoksidan olarak kullanılmaktadır. Gübreler, ilaçlar, lazerler, boya, kâğıt, çimento, alkolsüz içecekler, havai fişekler ve diş macunu kalsiyum elementinin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır.

Kalsiyum Özellikleri

Kemik ve dişlerin oluşumunu üstlenir.

Erime noktası 842 derece, kaynama noktası 1484 derecedir.

Kalsiyum oksit ve kalsiyum nitrür karışımını havadaki oksijen ve azot ile reaksiyona girerek oluşturur.

Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Kalsiyum klorür kar ve buz çözücü olarak kullanılır.

Çoğu kalsiyum tuzu suda kolaylıkla çözülür.

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