"Kalsiyum içeren gıdalar bağırsak kanseri riskini azaltıyor"

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun, süt ve süt ürünlerinin kolon kanseri gelişimiyle etkisini inceleyen çalışmaların hızla arttığını ve yeni bir çalışma olan kalsiyum ve kolorektal kanser ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Coşkun, bir dergide yayımlanan bir çalışmaya göre, daha yüksek kalsiyum alımının kolorektal kanser riskini azalttığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

KALSİYUM ALIMI İLE KOLOREKTAL KANSER RİSKİ BAĞLANTILI

Prof. Dr. Coşkun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gün önce Zouiouich ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, başlangıçta kanser teşhisi konmayan yaşı 50 ile 71 arasında olan ve 20 yıldan fazla takip edilen 471 bin 396 sağlıklı yetişkinin dahil edildiği bu kohort çalışmasında, kalsiyumun kaynağından bağımsız olarak tümör bölgesine göre daha yüksek kalsiyum alımının, daha düşük kolorektal kanser riskiyle bağlantılı olduğunu gözlemledi.

Takip süresince katılımcılar arasında 10 bin 618 birinci primer kolorektal kanser vakası tespit edildi. Daha düşük kalsiyum alan gruba kıyasla (erkeklerde 407 mg/gün, kadınlarda 401 mg/gün) yüksek kalsiyum alan grupta (erkeklerde 1773 mg/gün, kadınlarda 2056 mg/gün) daha düşük kolorektal kanser riski olduğu bulundu. Katılımcıların kalsiyumu süt ürünlerinden, süt ürünleri dışındaki besin kaynaklarından veya kalsiyum takviyelerinden aldığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarına baktığımızda kalsiyum alımının artırılmasının, özellikle düşük alım oranına sahip nüfuslarda, kolorektal kanser riskindeki önlenebilir farklılıkların azaltılmasıyla ilişkili olabileceğini söyleyebiliriz."