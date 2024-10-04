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Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’dan "Namuslu bir insan olmak" üzerine etkileyici bir hikâye...

SHOW TV’de ekranlara gelecek, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yapımına O3 Medya’nın imza attığı yeni dizi 'Kalpazan'ın afişi yayınlandı!

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayata geçirilen 'Kalpazan', güçlü isimleri bir araya getirdiği afişi ile büyük dikkat çekti. Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan iki çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkânsız bir aşk yaşanacak.

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren 'Kalpazan', yakında SHOW TV’de başlıyor.