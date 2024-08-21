Kalpazan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu: Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
Show TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Kalpazan merakla bekleniyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan'ın üstlendiği yeni yapımın yayın tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.
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Show TV’nin yeni sezonda izleyicilerle buluşturacağı Kalpazan dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi isimleri buluşturan dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kalpazan oyuncuları ve konusu araştırılıyor. O3 Medya imzalı dizi, ekran başındaki izleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanıyor. Peki, Show TV’nin yeni dizisi Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, diziye dair tüm detaylar…
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KALPAZAN DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR!
Show TV’nin yeni sezonda izleyicilerle buluşturacağı yeni dizisi Kalpazan’ın heyecan verici yolculuğu devam ediyor.
Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.
Kalpazan’ın okuma provasından gelen ilk kareler; dizinin sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda yaratıcı ekibin vizyonuyla da çok konuşulacağını göstermişti.
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KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kalpazan yayın tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
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KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Ekran başındaki izleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanan Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle;
Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.
Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.
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KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Kalpazan dizisinin oyuncu kadrosunda;
Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.