'Kalpazan'da tempo bir an olsun düşmedi

SHOW TV’nin O3 Medya yapımı dizisi ‘Kalpazan’, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen 'Kalpazan' izleyicileri yeniden ekran başına topladı ve övgü dolu yorumlar aldı. Bölüm; #Kalpazan etiketi ile 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı

'Kalpazan'ın ikinci bölümü; ABC1 20+’da 5.17 izlenme oranı 12.40 izlenme payı, AB grubunda 4.24 izlenme oranı 11.22 izlenme payı, Total’de ise 4.14 izlenme oranı 10.49 izlenme payı etti.

Adem, kayınbabası İrfan’ı camide ziyarete gitti ve onunla dertleşti. Bu sırada gözüne kestirdiği deponun anahtarını çoğaltmak amacıyla kopyasını aldı. İrfan’a değişeceğinin sözünü veren Adem, caminin altından gidilen yan binanın altında bulunan mahzende Kartal ile para basmak için uygun ortam kontrolü yaptı.

Planlar tıkır tıkır işlerken, Adem’in en önemli hedefi tekrardan darphane müzesine girebilmek ve gerekli belgelere ulaşmaktı. Burada devreye Kartal girdi ve şikayette bulundu; bu şikayet sonrası Adem disiplin kurulunun önüne çıktı. Oğlu için para bastığını kurula inandıramayan Adem, müdürün odasına girip belgeleri diske kopyaladı ve bu diski yakalanmadan çıkarabilmek için yuttu.

Adem disiplin kurulunun karşısında;

Her şeyi düzeltebileceğine inanan Adem, çocuklarını ve karısını görmeye gitti. Canan, boşanmakta kararlı olduğunu dile getirse de aile evinde oldukça zorlanıyordu. Bu sırada tek çaresi abisinin para basması olan Kartal, Bulgary tarafından kazayla ilgili ziyaret edildi. Gittikçe çıkmaza giren Adem ve Kartal, Mesut’un da yardımıyla para basmak için hazırlıklara başladı. Bir yandan da vicdan azabı yaşayan Kartal, Ayşe’ye yardım edebilmek için tekrar görmeye gitti. Ayşe’nin tekerlekli sandalye ile oldukça zorlandığını gören Kartal, gizlice evlerinin girişine bir rampa koydurdu ve akülü bir tekerlekli sandalye hediye etti. Kimin gönderdiğinden haberi olmayan Ayşe, şaşkınlığını gizleyemedi.