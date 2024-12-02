Kalpazan 7. bölüm canlı izle: Yeni bölüm özeti ve fotoğrafları yayımlandı! Kalpazan'da bu akşam neler olacak?
Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan 7. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Kalpazan 7. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça...
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Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken dizisi Kalpazan 7. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kalpazan 7. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kalpazan yeni bölüm izle…
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KALPAZAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kalpazan'ın 7. Bölümünde; Tarık, Adem’den parayı artık onun için basmasını ister.
Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.
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Adem ise Tarık’ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir.
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Tarık’ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık’ı araştırmaya başlar.
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Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler.
Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir.
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Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer.
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Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru’nun velayetini kaybeder.
Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer.
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Tarık’ın Bayram’la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.
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KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin 7. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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