Diziseverler Kalp Yarası hangi gün yayınlanıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. Kalp Yarası dizisinde; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsü anlatılıyor.

KALP YARASI HANGİ GÜN?

Kalp Yarası Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile ATV'de yayınlanıyor.

Kalp Yarası dizisinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.