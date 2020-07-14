Kalp sağlığı nasıl korunur?

Kalp hastalıkları; artık genç yaşlı demeden herkesin başına gelebilecek bir hastalık haline gelmiştir. Bunda en büyük neden yaşam tarzı, beslenme bozukluğu ve hareketsiz bir yaşamdır.
Düzensiz beslenme nedeni ile obezite hastalığında artış olması ve bu sayede kalp ve damar hastalıklarının artmasına etken olmaktadır. Ayrıca kolesterolün yükselmesi de bu etkenlerden biridir. Aşırı yağlı gıdalar tüketmek, hayvansal gıdalarla yapılan fast-food tarzı yiyecekler, asitli asitsiz birçok katkı maddesi ve şeker içeren gıdalar tüketmek oldukça sağlam bir zemin oluşturmaya neden olmaktadır. Her şeyden önemlisi hareketsiz bir yaşam sürmek kalp sağlığı için oldukça büyük bir risk oluşturmaktadır.
Kalp sağlığını korumak için öncelikle sigara ve alkol tüketimi bırakılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlanarak günde en az 1 saat yürüyüş yapmak, mümkün oldukça egzersizlerle takviye etmek, kırmızı et ve trans yağlardan, rafine şeker, aşırı tuz, sağlık açısından tehlikeli olan kızartma yöntemi ile yapılan yemekler yerine çiğden pişirilen yemekler tercih etmek gereklidir.
Omega3 içeren balık, ceviz, fındık ve badem kalp sağlığı için günde gerektiği kadar alınmalıdır. Fast-food tarzı gıdaların özellikle çocuklar için tüketilmesi ailelerce engel olunmalıdır. Özellikle ailede kalp hastalığı olanların daha dikkatli bir yaşam tarzı sürmeleri gerekmektedir.
Ayrıca stres yaratan her türlü ortam kalp sağlığını da etkiler o nedenle mümkün olduğunca stresten uzak durmak gereklidir. Alınan önlemler ve dikkat edilecek hususlar yerine getirilmesi ile kalp sağlığını korumada açısından önlem oluşturabilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!