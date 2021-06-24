Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Peki koronavirüs aşısı kalp kası iltihabı yapar mı?
KALP KASI İLTİHABI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.
Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.
KALP KASI İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kalp atışlarının düzene girebilmesi önce ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar kan damarlarını rahatlatmak, kan akışını normalleştirmek, diüretik ilaçlar ise sodyumun kullanımını ve sıvı akışını sağlanması için verilir.
Damardan verilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre kalbe hızlıca ulaşarak etkisini göstermektedir. Bu ilaçlar ise fazla su ve tuzun vücuttan atılması için kalbe yüklenen yükü alır. Bu sebeple tedavide kalp ritmini düzenleyici ve ödem atıcı ilaçlar kullanılır.
Çoğu zaman tedavi edilmeden kendi kendine iyileşildiği görülse de hastalık durumunda kalp kası iltihabı (miyakardit) hastalığını oluşturan diğer sebeplere yönelik tedavi yöntemi izlenir.
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