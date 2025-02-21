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        Haberler Sağlık "Kalp hastaları dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeli" | Sağlık Haberleri

        "Kalp hastaları dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeli"

        Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesinin kalp hastaları için ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havanın kalbin iş yükünü arttırdığını, damar spazmlarına ve kalp krizine yol açabildiğini belirterek Prof. Dr. Boztosun, "Vücudumuzu belli bir ısıda tutmamız gerekiyor. Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp bir taraftan vücudu belli bir derecede tutmaya, ısıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan da eğer kalbinizle ilgili bir sorununuz varsa bu kalbin iş yükünü daha da artırıyor. Kalp hastaları dışarı çıkarken mutlaka kalın kıyafetler giymeli, vücutlarını korumalı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:54
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        Kalp hastalarına soğuk havada 'kıyafet' uyarısı!
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        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Soğuk havanın kalbin iş yükünü artırarak damarların büzüşmesine ve kalp krizine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Boztosun, “Vücudumuzu belli bir ısıda tutmamız gerekiyor. Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp bir taraftan vücudu belli bir derecede tutmaya, ısıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan da eğer kalbinizle ilgili bir sorununuz varsa bu kalbin iş yükünü daha da artırıyor. Kalbin üzerindeki yük arttığında, sınırda problem yaşayan kişiler için bu durum daha tehlikeli hale geliyor. Soğuk havalar bir, kalbin üzerindeki yükü artırır, iki, kalp damarlarında büzüşmeye neden olur ve spazm dediğimiz, ne yazık ki kalp krizi benzeri tabloları ortaya çıkarır” dedi.

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        "SOĞUK HAVADA MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

        Kalp hastalarının mümkün olduğunca soğuk havaya maruz kalmaktan kaçınması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Boztosun, “Hava soğuk olduğu zaman çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız da havanın ısındığı saatleri tercih edin ve kısa sürede geri dönün. Soğuk havaya ne kadar maruz kalırsanız, kalple ilgili sıkıntılarınız o kadar artar. Göğüs ağrısı, çarpıntı, ritim bozukluğu ve hatta kalp krizi riski yükselir” diye konuştu.

        "KALP HASTALARI DIŞARI ÇIKARKEN MUTLAKA KALIN KIYAFETLER GİYMELİ"

        Soğuk havaya çıkmak zorunda kalanların dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayan Prof. Dr Boztosun, şu önerilerde bulundu: “Kalp hastaları dışarı çıkarken mutlaka kalın kıyafetler giymeli, vücutlarını korumalı. Özellikle soğuk havanın direkt ciğerlere temas etmemesi için atkı ve bere kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca hava ısındığı saatlerde dışarı çıkmalarını, eğer uzun süre dışarıda kalmaları gerekiyorsa uygun kıyafetler giymelerini öneriyoruz” diye konuştu.

        Soğuk havalarda beslenmenin de büyük önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Boztosun, “Eskiden insanlar bu soğuk havalarda daha yağlı, daha enerjili gıdalar tüketirlermiş ki vücut ısınsın diye. Ancak kalp hastalığınız varsa beslenme alışkanlıklarınızı doktorunuza danışmadan değiştirmeyin. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın. Diğer yandan sigara içmemeniz, hareket etmeniz ve soğuk havanın etkisini azaltacak şekilde kontrollü yaşamanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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